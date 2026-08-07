Presentan avances de iniciativa “Chiapas 200”

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chiapas presentó los avances del proyecto “Chiapas 200”, un plan de acción que busca generar proyectos concretos y medibles para impulsar el desarrollo económico y social del estado.

El presidente del CCE, Luis Eduardo Gutiérrez Sauza, explicó que de los 80 proyectos planteados de forma original, ya se han aterrizado 21 acciones concretas. Entre los avances destacan la creación del Instituto Registral, el impulso a un Plan Estatal de Vivienda y el proyecto de un gasoducto con planta de ciclo combinado, que en la actualidad se encuentra en fase avanzada.

El CCE, que agrupa a organismos empresariales, colegios de profesionistas como el de Contadores Públicos e Ingenieros Civiles, así como representantes del sector financiero y ambiental, busca ser un “ente propositivo” que sume esfuerzos para fortalecer la productividad, la innovación, el empleo formal y la inversión en Chiapas.

Sus desafíos

Durante la presentación, los líderes empresariales coincidieron en señalar que Chiapas enfrenta importantes desafíos, como ocupar el primer lugar en pobreza laboral y una tasa de empleo informal del 75 %.

“Sin financiamiento no hay crecimiento y sin crecimiento no hay desarrollo”, señaló Óscar Cruz Torres, vicepresidente nacional de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom), quien destacó la importancia de acercar créditos a las pymes y micronegocios chiapanecos.

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles (Cicch) A.C., Pedro Pérez López, recordó que su agrupación cuenta con 60 años de historia y más de mil asociados, participando de manera activa en la elaboración de leyes y reglamentos, así como en atención a emergencias por desastres naturales.

Por su parte, Juan Carlos Franco, presidente de Secropia, organización especializada en sustentabilidad, enfatizó que Chiapas es el estado más vulnerable al cambio climático, pero también tiene “una ventaja competitiva” al combinar su riqueza natural con modelos de inversión sustentable.

Entre los próximos proyectos que se impulsarán desde el CCE, se mencionó la iniciativa para convertir a Chiapas en el primer destino gastronómico del país, así como el aprovechamiento de bonos de carbono.