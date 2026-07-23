Presentan avances del Festival Coyatoc

El Comité Organizador de la octava edición del Festival Coyatoc realizó su reunión mensual de trabajo en el Museo Zoque de Ocozocoautla, donde autoridades, representantes empresariales e instituciones integrantes revisaron los avances de este evento que se ha consolidado como uno de los principales impulsores de la cultura, el turismo y el comercio en la región zoque y en Chiapas.

En el encuentro participaron, además de directivos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco servytur) de Tuxtla Gutiérrez, la presidenta municipal de Ocozocoautla, Nidia Alejandra de los Santos; el subsecretario de Comercio de Chiapas, Conrado de la Cruz Selvas; el subsecretario de Promoción Turística del estado, Francisco Javier Domínguez Andrade; la diputada local Erika Paola Mendoza Saldaña; así como representantes del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, del Centro Cultural de Chiapas “Jaime Sabines” y de otros municipios participantes.

Durante su mensaje de bienvenida, la alcaldesa de Ocozocoautla destacó que los municipios anfitriones de las reuniones de organización del festival refrendan el compromiso de salvaguardar y proyectar el patrimonio cultural inmaterial del pueblo zoque, con el propósito de consolidar al Festival Coyatoc como el encuentro cultural y comercial más importante de la región.

Por su parte, en representación del presidente de la Canaco Servytur Tuxtla, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, el comisionado del Festival Coyatoc, Rafael Sánchez Zebadúa, afirmó que la amplia participación de autoridades e instituciones demuestra que el festival “es un proyecto vivo, construido con dedicación, talento y entusiasmo. Cada aportación, cada idea y cada esfuerzo se suman a un festival que hoy es símbolo de identidad, orgullo y proyección para la región zoque y para todo Chiapas”.

En el mismo sentido, el subsecretario de Comercio, Conrado de la Cruz Selvas, refrendó el respaldo de la Secretaría de Economía y del Trabajo al Festival Coyatoc y reiteró el compromiso de la dependencia para seguir acompañando su organización.