Presentan Camioncito de la Salud que recorrerá Tuxtla

Con estudios de electrocardiograma, ultrasonido, papanicolau, implantes subdérmicos, tamizajes, entre otros servicios médicos gratuitos, recorrerá el Camioncito de la Salud que presentó el presidente Ángel Torres, acompañado de la directora del DIF Tuxtla, Estephanie Frías, y el secretario de Salud Municipal, Marco Antonio Ordóñez.

Al mostrar la unidad móvil de salud, el alcalde capitalino explicó que el recorrido iniciará el lunes 20 de julio, en beneficio de las familias de las colonias Montecristo, CCI, Nuevo Amanecer, Rivera de la Guadalupe, Pluma de Oro, entre otras colonias del ejido San José Terán.

En este marco, el alcalde capitalino destacó la importancia de la valoración y la detección oportuna de enfermedades a mujeres y hombres, a través de la atención de médicos especializados, para prevenir la muerte maternal infantil y el cáncer de mama, pero sobre todo, fortalecer la salud de las familias tuxtlecas. Asimismo, invitó a inscribirse y visitar las redes sociales del Ayuntamiento de Tuxtla, DIF Tuxtla, Secretaría de Salud Municipal y la página personal del presidente Ángel Torres, para mayor información.