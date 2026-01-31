Presentan Carnaval Zoque Coiteco 2026

Se llevó a cabo la presentación oficial del Carnaval Zoque Coiteco 2026, que se celebrará del 13 al 18 de febrero en Ocozocoautla de Espinosa, una tradición que se ha preservado a lo largo de generaciones como símbolo de identidad y patrimonio cultural del pueblo zoque.

Durante la conferencia, el secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, acompañó a la presidenta municipal de Ocozocoautla, Nidia Alejandra De los Santos Sarmiento, en la presentación del programa de actividades, el cual contempla eventos emblemáticos como el tradicional desfile, con la participación de más de 6 mil chores y correlonas, así como la Carrera del Mahoma y la visita de los seis cohuinás, entre otras expresiones que integran rituales, danzas y música características de esta festividad.

Al cierre, se subrayó que el Carnaval Zoque Coiteco representa un importante impulso para el turismo cultural, al fortalecer la proyección de Ocozocoautla como un destino que ofrece experiencias auténticas, promueve la preservación del patrimonio cultural intangible y contribuye al desarrollo económico local mediante la llegada de visitantes.