Presentan Carnaval Zoque Coiteco 2026

Con un llamado a vivir y respetar las tradiciones que fortalecen la identidad chiapaneca, se realizó en el Congreso del Estado la presentación del Carnaval Zoque Coiteco 2026, una de las expresiones culturales más profundas y auténticas de los pueblos zoques.

En el acto protocolario, la diputada Erika Paola Mendoza Saldaña, presidenta de la Comisión de Turismo, destacó la importancia de preservar y difundir esta herencia ancestral, al tiempo que agradeció la presencia de autoridades, representantes culturales y medios de comunicación.

“Hoy tenemos el honor de presentar una expresión que no solo se vive, se siente. Es memoria viva, es identidad que resiste y es la fuerza cultural de todos los pueblos zoques de Chiapas”, expresó la legisladora.

Estuvieron presentes Gerardo Ortiz, subsecretario de Desarrollo Turístico, en representación del secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; Nidia Alejandra de los Santos, presidenta municipal de Ocozocoautla; la diputada Maritza Molina, así como el diputado Mario Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

También estuvieron presentes representantes de los cohuinás, a quienes se reconoció por su compromiso en la preservación de esta tradición.

Mendoza Saldaña subrayó que el Carnaval Zoque Coiteco “es mucho más que una fiesta: es una herencia que se transmite de generación en generación, donde la música, la danza, los rituales y los personajes tradicionales nos cuentan historias de respeto por la naturaleza y de vida comunitaria”.

Enfatizó que esta celebración representa una oportunidad para impulsar un turismo cultural responsable, que beneficie directamente a las comunidades y fomente el orgullo por las raíces.

“Invitamos a quienes nos visitan a vivir esta celebración con el corazón abierto y con responsabilidad, entendiendo que aquí no solo se observa una tradición, sino que se honra nuestra historia”, señaló la legisladora.

La diputada hizo un reconocimiento especial a los medios de comunicación por su labor en la promoción de las riquezas culturales de Chiapas, y reiteró el compromiso del Congreso y de la Comisión de Turismo en apoyar la difusión y preservación de estas expresiones.

“Con esta presentación reafirmamos nuestro compromiso con la preservación, difusión y fortalecimiento de nuestras tradiciones”, afirmó.