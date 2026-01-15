Presentan cartelera de la Expo Feria Tapachula

“La Expo Feria Tapachula 2026, va a celebrarse del 5 al 15 de marzo, volverá a ser internacional y para ello, se tendrá la participación del sector ganadero de México, Guatemala, Nicaragua y El Salvador”, estableció el presidente del Consejo directivo, Emilio Barrios Solano.

En el marco de la presentación de la cartelera para el palenque, que incluye a Julión Álvarez, el alcalde Yamil Melgar Bravo, informó que se están haciendo las gestiones ante las autoridades federales que permitan el ingreso sin trabas, al turismo guatemalteco y garantizar la seguridad de todos los visitantes.

Sectores

Establecieron que se trata de fortalecer las tradiciones y la chiapanequidad, toda vez que esta feria convoca a las familias y a todos los sectores productivos, comerciales, empresariales, industriales, sociales y sobre todo, a la familia.

El coordinador general de Copar Music, Christian Alberto Contreras Duarte, dio a conocer que los artistas confirmados para el palenque son: Grupo Firme, Banda MS, Julión Álvarez, Espinoza Paz y Los Parras.

Explicó que la adquisición de los boletos para acudir a las presentaciones se dará a través de la página boletito.com, en las taquillas y en otros lugares que todavía se están determinando con los organizadores y patrocinadores.

Palenque y masivo

Barrios Solano estableció que la cartelera del palenque es paralela a la que se presentará en el masivo, a la cual se puede acudir con el boleto de entrada, misma que “será de primer nivel, porque queremos que la Expo Feria Tapachula 2026, sea la más importante del sureste”.