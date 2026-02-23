Presentan cartelera de la Expo Feria Tapachula

La cartelera del masivo para la Expo Feria Internacional Tapachula 2026 se encuentra definido, aunque habrá una sorpresa para el 9 de marzo, informó el presidente del patronato, Emilio Barrios Solano, al destacar que se retoman los esquemas cultural, social, ganadero, agroindustrial y pabellones internacionales.

En conferencia de prensa, dijo que del 5 al 15 de marzo se presentarán los artistas de talla internacional como Pesado, Junior Klan, Yuri, Alameños, Armando Navarrez, El Costeño, Granja de Zenón -show infantil-, Matute, Piso 21, Calibre 50, Diego Herrera y el cierre estará a cargo de Gloria Trevi.

Acompañado de la directora general de la EFT, Aline Levet Moisés y de la reina electa, Maylen Alvarado Balcázar, destacó que la cartelera del masivo conjunta diversos géneros musicales, desde grandes artistas, hasta espectáculos infantiles y música cristiana, lo que la convierte en una variedad para toda la familia.

Explicó que ya se hizo promoción en Guatemala, sobre todo en zonas fronterizas de Retalhuleu y Quetzaltenango, con la finalidad que acudan a la muestra y aprovechen la presencia de los artistas.

Anunció que en este marco se presentará la Exposición y Concurso Nacional de Ganado Cebuino, organizado en forma conjunta con la Secretaría de Agricultura y Ganadería del estado.

En el palenque estarán Grupo Firme, Banda MS, Marisela, Espinoza Paz, Julión Álvarez y Los Parras.