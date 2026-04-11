Presentan Chiapas Birding 2026

Se presentó oficialmente el “Chiapas Birding And Photo Festival 2026”, un evento a cargo de La Secretaría de Turismo del Estado de Chiapas, el cual busca consolidar a la entidad como un referente internacional en el turismo de observación de aves y fotografía de naturaleza.

Este festival forma parte de una estrategia estatal para diversificar la oferta turística, y promover actividades de bajo impacto ambiental que abonen a la conciencia de conservación.

Se llevará a cabo del 15 al 18 de abril de 2026 y contempla una serie de recorridos, talleres y sesiones fotográficas en diversos ecosistemas del estado.

Chiapas un lugar privilegiado para el avistamiento

En conferencia de prensa se informó que Chiapas posee cerca de 694 especies de aves registradas en su territorio de un total de mil 115 presentes en México, representando un lugar privilegiado para la práctica del avistamiento y la fotografía de fauna silvestre.

El titular de la Secretaría de Turismo estatal, Segundo Guillén Gordillo, destacó que esta séptima edición del festival representa una apuesta por un nuevo concepto de viaje, más allá de la contemplación del paisaje, buscando generar una conexión profunda entre los visitantes y la riqueza natural de la región.

El evento también busca involucrar a comunidades locales, prestadores de servicios turísticos, guías comunitarios y fotógrafos profesionales, fomentando el desarrollo económico con respeto al medio ambiente.

Beneficios

La iniciativa es impulsar mejoras en las condiciones de vida de las comunidades que habitan en torno a las áreas naturales protegidas, a través de la participación social y el manejo responsable de los recursos.

La apuesta es que cada visita deje como única huella la mirada asombrada de un turista frente a la biodiversidad del territorio chiapaneco.

Con este festival, la Secretaría de Turismo abrió las puertas de Chiapas al mundo, mostrando sus tesoros naturales, con la vista puesta para futuras ediciones que sigan posicionando al estado como un destino líder en turismo de naturaleza.