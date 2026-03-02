Presentan “Chicomuselo: la lucha por el territorio”

El libro titulado “Chicomuselo: La lucha por la vida y el territorio”, recoge el proceso de resistencia que los habitantes de ese municipio de la sierra de Chiapas, iniciaron hace dos décadas para impedir la explotación de minas, expusieron defensores de derechos humanos durante la presentación de la obra.

“Es un libro sumamente importante para la historia, la memoria, el caminar de la lucha de los pueblos en defensa de la vida y del territorio”, dijo Pedro Faro Navarro, coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien moderó la presentación.

Emanuel Bran-Guzmán, de la agrupación llamada Voces Mesoamericanas, manifestó que “es un libro sobre la memoria de una lucha que se centra en las primeras décadas del año del nuevo siglo, cuando la minería a cielo abierto era una de las soluciones que proponían los gobiernos de distinto signo para apuntalar el desarrollo en países empobrecidos. Es una historia que se vivió en toda América Latina”.

Lucha por los recursos

Luego de recordar toda la lucha que los habitantes de comunidades del municipio serrano que colinda con Guatemala, para evitar que la empresa canadiense Black Fire explotara la mina de barita ubicada en el ejido Grecia, añadió que “en aquellos años Chicomuselo era visto como un reservorio de recursos naturales y que era necesario aprovechar el boom minero”.

Expresó que ante la situación “hubo necesidad de luchar para detener la explotación minera; la gente se empezó a oponer a la minería y en 2009 asesinan a Mariano Abarca”, líder opositor a la explotación de minas en la zona.

Bran-Guzmán dijo que el libro, elaborado por un equipo de personas, “nació en ese contexto”, luego de que “se sistematizó la experiencia para pensar lo sucedido, cómo habían ocurrido las cosas y por qué habían pasado de esa manera. Una de las estrategias que las empresas y el gobierno usan es dividir a las comunidades para allanar el camino”.

Comentó que “en 2018 iniciaron los trabajos para hacer el libro, con una reunión en el Frayba. En 2022 arribamos a un texto que tuvimos que pulir. El libro se divide en varios apartados como las raíces de la lucha. Es una experiencia que nos da a conocer el contexto, la lucha del comité de derechos humanos Samuel Ruiz y nos lleva a aprendizajes que nos sirven mucho para pensar el presente y el futuro”.