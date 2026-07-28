Presentan Colegio de Pequeñas Especies

Fue presentado oficialmente el Colegio Veterinario de Pequeñas Especies de Chiapas, una agrupación académica que, de acuerdo con su presidente, Jorge Pedrero Sengar, surgió con el propósito de elevar la calidad profesional en la atención de perros y gatos en la entidad.

Detalló que la mesa directiva estará integrada por 11 profesionistas y se espera que en el transcurso del mes se lanzará la primera convocatoria dirigida a colegas interesados en agremiarse a esta nueva organización.

Pedrero Sengar subrayó que el objetivo central del colegio es la capacitación continua, por lo que ya se trabaja en establecer vinculaciones con la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas y la Facultad de Medicina Veterinaria, con la finalidad de fortalecer la preparación de estudiantes y egresados para asegurar que ejerzan la profesión con mayor calidad.

Vinculación

El presidente señaló que el colegio ya coordina esfuerzos con la dirección de la Facultad de Medicina Veterinaria para impulsar certificaciones con la marca Unach, lo que permitirá permear una congruencia de calidad entre los médicos que se agremien y se sumen a ese proceso de certificación.

Sobre la relevancia de esta nueva agrupación, Pedrero Sengar destacó que el mercado de mascotas ha evolucionado de manera significativa, por lo que resulta indispensable contar con espacios de actualización, congresos y pláticas que permitan a los veterinarios seguir mejorando día a día.

Finalmente, también se informó que la agrupación ha iniciado acercamientos con diputados y diputadas del Congreso del Estado para integrarse en iniciativas relacionadas con el cuidado y bienestar de perros y gatos, así como para revisar y armonizar las leyes que competen tanto a la ciudadanía como a los médicos veterinarios.