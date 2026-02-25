Presentan convocatoria de admisión Unach 2026

Autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) presentaron la convocatoria de admisión 2026 para las licenciaturas presenciales y mixtas, a distancia y la carrera de médico cirujano. Esperan recibir por lo menos 16 mil 500 solicitudes hasta el 17 de abril que cierra el registro.

La secretaria general de la universidad, María del Carmen Vázquez Velasco, comentó que la novedad para esta ocasión es que a partir del próximo semestre iniciarán operaciones cuatro nuevas carreras relacionadas a la Inteligencia Artificial (IA) y la tecnología, en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

Criminología es una de las carreras nuevas con sede en Tapachula; el resto son Ingeniería en Semiconductores, Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos y Arquitectura de Sistemas Basados en Inteligencia Artificial Generativa, se distribuirán en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

Esto forma parte del compromiso social y educativo de la máxima casa de estudios de Chiapas, de ofrecer una oferta educativa pertinente acorde a las necesidades y problemáticas actuales, para que los profesionales tengan las cualidades y aptitudes que aporten soluciones.

Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, director general de Docencia y Servicios Escolares de la Unach, indicó que las licenciaturas presenciales se imparten en 17 municipios.

Para consultar la convocatoria completa es necesario acceder a la página web oficial aspirantes.unach.mx, llenar los apartados necesarios para el registro y seguir las instrucciones para descargar la ficha que tiene un costo de 950 pesos.

El examen de admisión general se realizará del 11 al 14 de mayo. Para la de médico cirujano será el 3 de junio; los resultados se darán el 24 del mismo mes. Para el resto se publicarán el 27 de mayo.