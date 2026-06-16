Presentan convocatoria estatal docente 2026

Para reconocer, valorar y difundir las experiencias pedagógicas que diariamente desarrollan las maestras y los maestros chiapanecos en las aulas y comunidades, la Subsecretaría de Planeación Educativa presenta la Convocatoria Estatal Docente 2026 “El Buen Vivir desde la Escuela”.

El magisterio podrá compartir las prácticas, estrategias y aprendizajes que contribuyen al fortalecimiento de una educación centrada en el bienestar de las personas, el respeto a la diversidad cultural, la participación comunitaria y la construcción de entornos más justos.

Señala que el concepto de Buen Vivir inspirado en los saberes y cosmovisiones de los pueblos originarios, constituye uno de los pilares fundamentales de esta convocatoria.

En cada escuela existen experiencias que transforman vidas, fortalecen la identidad cultural, impulsan la participación social y generan condiciones para una convivencia más armónica. Se busca recuperar esas voces y convertirlas en referentes.

La dependencia lanzó también la convocatoria estatal de cortometraje “El poder transformador de la alfabetización: historias que cambian vidas”, que tiene el objetivo de promover la reflexión sobre la importancia de la alfabetización como herramienta de transformación social.

Busca visibilizar historias de superación, inclusión y desarrollo comunitario a través del lenguaje audiovisual. Incentivar la creatividad, la participación ciudadana y la producción audiovisual como medios para difundir experiencias que demuestren cómo la alfabetización contribuye al mejoramiento de la calidad de vida.