Presentan Convocatoria para Consejo de Búsqueda

Con el objetivo de establecer un órgano colegiado y de participación ciudadana, auxiliar a la Comisión Estatal de Búsqueda, la diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo encabezó la reunión con diversos colectivos, organizaciones e instituciones, para dar a conocer la Convocatoria para la Integración del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas del Estado.

La función del Consejo, detalló la diputada Ibarra Gallardo, es garantizar la intervención activa de las familias y especialistas en la creación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas y acciones en materia de desaparición de personas.

“La Sexagésima Novena Legislatura impulsa acciones para profundizar, agilizar y mejorar las labores de búsqueda, participación activa y dar voz y voto a las familias buscadoras, colectivos y expertos para que sus demandas y perspectivas sean tomadas en cuenta en las decisiones del Estado”, apuntó.

Asimismo, este Consejo permitirá abundar en la supervisión de protocolos y estrategias implementados por el Mecanismo Estatal de Búsqueda y así, se cumplan de manera efectiva y con un enfoque humanitario.

Indicó que la intención es servir como puente de comunicación transparente entre las instituciones gubernamentales encargadas de la procuración de justicia y las organizaciones de la sociedad civil.

Colectivos

Al dar a conocer los lineamientos para la convocatoria, se informó que la Comisión tiene identificados nueve colectivos enfocados en la atención a migrantes, personas trans y menores de edad.

El Consejo debe conformarse por al menos tres familiares de personas desaparecidas, dos especialistas en la materia y dos representantes de colectivos de la sociedad civil.

Las y los aspirantes deben demostrar trayectoria comprobable en la defensa de los derechos humanos, búsqueda de personas o ciencias forenses y no pertenecer a ninguna institución de procuración de justicia o corporación de seguridad.