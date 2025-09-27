Presentan Diagnóstico de Tuberculosis Humana

En el Salón de Médicos Ilustres de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se llevó a cabo la Sesión Académica sobre el Diagnóstico de Tuberculosis Humana.

La ponencia estuvo a cargo de Sergio Giuseppe Muñoz Jiménez, especialista en Microbiología Médica y experto certificado por el Indre en el diagnóstico y manejo de mycobacterias, quien compartió con el personal de salud los avances y lineamientos actuales en el diagnóstico de esta enfermedad.

Sesión

Durante la sesión se abordaron temas clave como la actualización de la Guía de Práctica Clínica. También se reforzó la importancia del uso de herramientas clínicas y de laboratorio para una detección temprana y el fortalecimiento de la atención integral en los servicios de salud.

Está actividad permitió el intercambio académico y la actualización profesional, reafirmando el compromiso de la Jurisdicción Sanitaria número 2 con la capacitación continua y el fortalecimiento de las acciones de prevención y control de la tuberculosis en la región Altos de Chiapas.

Finalmente, se informó que con esta actividad, se fortalece el trabajo colaborativo para mejorar la calidad en la atención a la población.