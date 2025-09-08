Presentan Diccionario del tseltal de Villa Las Rosas

El libro “Diccionario del tseltal de Villa Las Rosas” de Tomás Gómez López, fue presentado el fin de semana en las instalaciones del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali).

Este diccionario bilingüe representa un invaluable aporte al acervo documental de las lenguas indígenas de México, al tiempo que se constituye como una herramienta fundamental para preservar, revitalizar y fortalecer el uso y

enseñanza de la lengua tseltal en la región. Su publicación es el resultado de años de trabajo riguroso y dedicación por parte de su autor.

La bienvenida y palabras de apertura estuvieron a cargo de la maestra María de la Flor Gómez Cruz, directora del Celali.

En su discurso, Gómez Cruz destacó la importancia de este diccionario el cual preserva, documenta y pone en valor la riqueza lingüística y cultural de la lengua tseltal hablada en la comunidad de Villa Las Rosas.

La directora agradeció la participación de los distinguidos comentaristas invitados a esta presentación, quienes ofrecieron sus perspectivas y análisis sobre esta valiosa obra:

Gilles Polian, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas-Sureste); Juan Jesús Vázquez, investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur-UNAM) y Tomás Gómez López, autor del diccionario.