Presentan diccionario jurídico en tsotsil

En un paso significativo para garantizar el acceso efectivo a la justicia de los pueblos originarios, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) presentó el libro “Jech Smelol ta Mantal Vunetik; Diccionario jurídico y didáctico traducido e interpretado al tsotsil de Chamula”, una obra pionera del doctor Sebastián Patishtán.

El evento, encabezado por el presidente de la CEDH, Horacio Culebro Borrayas, resaltó el valor de esta herramienta única, diseñada para facilitar la comprensión e interpretación de más de 600 conceptos jurídicos en la variante del tsotsil, hablada en el municipio de Chamula.

Culebro Borrayas enfatizó que el diccionario es una “herramienta estratégica” para operadores de justicia, defensores públicos, traductores, intérpretes y, fundamentalmente, para las propias comunidades indígenas, al “fortalecer el ejercicio de sus derechos fundamentales”.

Sebastián Patishtán, autor de la obra, expuso durante la presentación la problemática cotidiana que motivó su creación

“Esta iniciativa refleja un compromiso profundo con los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, promoviendo una justicia verdaderamente intercultural”.

El autor compartió una anécdota reveladora sobre el origen de su investigación, ocurrida en 2010, que ilustra la complejidad del meticuloso trabajo de adaptación cultural y lingüística

Relató su frustración al presenciar una traducción deficiente en una audiencia “el traductor intérprete que asignaron no estaba traduciendo ni estaba interpretando de manera correcta... Yo creo... sospecho que no sabía cómo se puede traducir... Y me quedé con eso y a raíz de ahí empecé a buscar estos conceptos, diccionarios, libros. Y dije, ‘Bueno, está en español y ahora ¿cómo lo explico para que sea entendible?’”, resaltó.