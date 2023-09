Presentan “Ek Balam, una vida con historia”

El productor es el destacado César Solís, reconocido chiapaneco que trabajó en películas para la pantalla grande. Cortesía

Inspirada en la vida real de Eduardo, su personaje principal, quien a través de los años luchó fuertemente por sus ideales, ponderando su lealtad, compromiso y entrega, “Ek Balam, una vida con historia” llegará hasta sus hogares a través de la plataforma YouTube este 9 de septiembre.

En entrevista, su productor César Solís, un reconocido chiapaneco que trabajó en Titanic (1997), La máscara del Zorro (1998) y Apocalypto (2006), entre otras películas de talla internacional, nos cuenta un poco de este interesante proyecto que realizó a través de su casa productora Vimágica Films.

“En siete capítulos muy cortos, que se estrenarán una vez por semana, contaremos la vida de Eduardo, a quien conoceremos a través de su niñez, su adolescencia, su vida adulta, sus retos, sus logros; veremos a Eduardo desde dentro y no superficialmente, no desde otras voces, no desde otras perspectivas, solo la honesta, la real, la humana”.

Ek Balam es un nombre en lengua maya, formado por los vocablos ‘ek’, con el que se denomina al color negro, y ‘balam’, que quiere decir jaguar. Dentro de la cultura maya, ha sido un ser místico poderoso, un líder, con un poder especial, que ha representado progreso, es un espíritu que nos cuida, nos protege; en palabras de su productor, “el nombre Ek Balam coincide con una anécdota de Eduardo, quien en un viaje que tuvo a la selva se encontró frente a frente con la cría de un jaguar negro”.

Locación y ambiente actoral

La webserie es narrada en una pintoresca ciudad donde el comercio y la vida convergen; allí, Eduardo, hijo de humildes comerciantes, sufre un devastador accidente infantil que lo lleva a luchar entre la vida y la muerte; su tenacidad y el apoyo de su familia le ayudan a tener una recuperación sorprendente.

A medida que crece, enfrenta el escepticismo de su pueblo, sin embargo, impulsado por el amor incondicional de su familia y la valiente presencia de su esposa Sofía, Eduardo se embarca en una búsqueda audaz para forjar su camino en la política.

“Ek Balam, una vida con historia” será del gusto de muchos, porque como la describe su sinopsis, “es una epopeya de resiliencia y superación, un ejemplo de la capacidad humana de enfrentar adversidades colosales. (…) nos ilustra cómo el apoyo de la familia y el vínculo con la herencia ancestral pueden ser catalizadores poderosos para salir adelante en la vida. A través de la historia de Eduardo, se muestra cómo las fuerzas invisibles y el espíritu del jaguar maya pueden guiarnos hacia el logro de nuestros sueños más audaces”.

Así que no podrán perdérsela el 9 de septiembre a través de YouTube y a partir de hoy podrán disfrutar el tráiler en https://youtu.be/l4selR85obg?si=ccnVZCpB_YCOykuP.