Presentan el convenio 100 Días de Testamento

En Chiapas fue presentado el Convenio 100 Días del Testamento Humanista, un compromiso con la protección del patrimonio mediante el cual los chiapanecos tendrán la oportunidad de tener descuentos en los procedimientos del 1 de septiembre hasta el 9 de diciembre.

Acuerdo

Este acuerdo es el resultado de la firma de convenio entre el Consejo Estatal de Notarios del Estado de Chiapas representado por su presidenta Rosario Chacón, y el Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Chiapas, encabezado por el titular Guillermo Nieto.

El acuerdo suple el llamado Mes del Testamento que se seguirá desarrollando a nivel nacional, mientras que en la entidad serán 100 días que tendrán las familias chiapanecas para aprovechar descuentos especiales y obtener su documento.

Al respecto, el consejero jurídico dijo que este acto representa un esfuerzo del Gobierno del Estado para dar certeza a la ciudadanía, pues la ausencia de estos procedimientos notariales generan conflictos diversos en detrimento de la sociedad.

Por tanto, llamó a los chiapanecos a aprovechar estos descuentos que son ofrecidos por las y los notarios de la entidad.

Humanismo

En tanto, la presidenta Rosario Chacón dijo que un Chiapas con certeza jurídica es más fuerte y más humano, por ello se ofrecerán testamentos con un precios que van de los 750 a los mil pesos en promedio, dependiendo del notario y la edad de la persona; los descuentos serán mayores para la tercera edad.