Presentan el gran sorteo México con M de Migrante

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, presentaron el Gran Sorteo Especial “México con M de migrante”, en honor a las y los migrantes mexicanos. Las utilidades del sorteo, que se llevará a cabo el 15 de septiembre, se destinarán a apoyarlos.

El Premio Mayor será de 255 millones de pesos, repartidos en 10 premios de 25.5 millones cada uno. También se entregarán 128 premios directos y un total de 48 mil premios, además de cinco premios adicionales superiores a 10 millones de pesos. Los billetes tienen un costo de 200 pesos.