Presentan el libro “El Misterio de Sofía”

El Congreso del Estado, a través de la Comisión de la Cultura y la Chiapanequidad, que preside la diputada Selene Josefina Cruz Sánchez, realizó la presentación del libro: “El Misterio de Sofía”, de la autoría de Karina Alejandra Pimentel López, alumna de la primaria Fray Matías de Córdova y Ordóñez.

La presentación se realizó en el Auditorio del Humanismo, en la sede del Congreso del Estado de Chiapas.

Piden fomentar la lectura

La diputada Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva, dio la bienvenida a las y los presentes, en donde destacó que es una prioridad fomentar la lectura y la escritura desde la infancia, ya que eso significa abrir puertas al conocimiento, estimular la creatividad y dar a niñas, niños y a las juventudes herramientas para imaginar y construir nuevos mundos.

“Mi reconocimiento a Karina por compartir su talento y a la diputada Selene Cruz, presidenta de la Comisión de Cultura y Chiapanequidad, por impulsar espacios que acercan la literatura a las nuevas generaciones”, mencionó.

El libro, detalló la diputada Selene Sánchez, refleja una historia que celebra la curiosidad, la imaginación y el talento de las juventudes creadoras y con ello, se promueve la lectura y el talento infantil.