Presentan el libro Entre Sombras y Entidades

El libro “Entre Sombras y Entidades”, de Emmanuel Sima, fue presentado dentro del programa Costumbres: Narrativas Históricas de la Chiapanequidad, en San Cristóbal de Las Casas.

Esta actividad fue organizada por la Dirección de Chiapanequidad, a cargo de Jacinto Vázquez Sántiz, en coordinación con el Museo de Culturas Populares y la Fraternidad Cultural Sancristobalense.

El acto se realizó en el Museo de Culturas Populares. El libro es una obra que explora con destreza los rincones más oscuros y fascinantes de la imaginación y la condición humana.

Sinopsis

“Entre Sombras y Entidades” es un espacio de encuentro literario para introducir tres relatos que componen el libro del autor, tres lugares, tres momentos, tres relatos de terror, exponiendo el suspenso, misterio y leyendas o vivencias sobrenaturales. Quintana Roo, Yucatán y Chiapas son escenarios de enigmáticos sucesos, sumergiendo al lector en un mundo desconocido.

Emmanuel Sima Jiménez es un escritor, docente y comunicador, originario del estado de Quintana Roo. Es un investigador y maestro conocido principalmente por fundar y dirigir el proyecto de investigación paranormal 4to. contacto en San Cristóbal de Las Casas, ciudad a la que llegó en diciembre de 2009.

Desde entonces se ha dedicado a rescatar y recopilar la tradición oral, publicando obras enfocadas en los relatos populares de la región, como su libro San Cristóbal a través de sus leyendas.

Los comentarios e impresiones de esta obra estuvieron a cargo de Laura Edith Bonifaz Velázquez y Alexander Blanco.