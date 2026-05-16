Presentan el libro “Lágrimas de los dioses”

La diputada Selene Josefina Sánchez Cruz, presidenta de la Comisión de Cultura y de la Chiapanequidad, acompañada de la diputada Alejandra Gómez Mendoza y del diputado Mario Guillén Guillén, presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, respectivamente, presentaron el libro: “Lágrimas de los dioses”, del autor Jorge Enrique Ramírez Colmenares.

El encuentro literario se llevó a cabo en el vestíbulo del Poder Legislativo, donde la legisladora Selene destacó que la obra es una representación de las raíces de los pueblos originarios, en donde se enaltecen y preservan tradiciones y demuestra el valor del ámbar como un símbolo propio de la cosmovisión indígena que protege a quien lo porta.

Nombramiento

Así también, como parte del evento, se informó del nombramiento como embajador de la Chiapanequidad del joven escritor, Jorge Enrique Ramírez Colmenares, quien representará a Chiapas presentando este cuento en países como Argentina, Perú y Rusia.

“Promover la lectura es sembrar esperanza y preservar la memoria viva de nuestros pueblos originarios”, indicó la diputada.

Para Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva, el texto recoge parte de la herencia cultural de los antepasados, quienes con base a sus tradiciones y cultura usaban el ámbar y otros productos de la naturaleza, como amuleto para proteger a la niñez.

Cultura maya

En tanto que el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política, subrayó que el libro es una obra que promueve la cultura de paz, el buen vivir y la reflexión personal, inspirada en las raíces y en la riqueza de la cultura maya e invita a fortalecer los valores, mejorar la convivencia y generar un cambio real desde la introspección y la conciencia colectiva.

El encuentro contó con la participación de Gilberto De los Santos Cruz, subsecretario de Educación Estatal y del cuenta cuentos Alfredo Cancino Martínez, así como del público en general.