Presentan el libro “Palabras en resistencia”

En el Centro Cultural Carlos Jurado se realizó la presentación del libro “Palabras en resistencia”, una obra que reunió las voces poéticas de cinco autores indígenas chiapanecos.

A la ceremonia asistieron autoridades de instituciones culturales, así como ciudadanos en general para acompañar a los autores: Adriana López (tseltal), Manuel Bolom (tsotsil), Canario de la Cruz (chol), Angie Gómez (tojolabal) y Liz Sáenz (zoque).

Actividad

La presentación corrió a cargo de Carles Torner, vicepresidente de PEN Internacional; de Angélica Altuzar, directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas; y de Cicerón Aguilar, Coordinador de Enseñanza y Fomento Artístico del Coneculta. Los participantes coincidieron en “el valor de la literatura como herramienta de resistencia, memoria y pluralidad cultural”.

Está actividad se realizó gracias a la colaboración entre PEN International, Coneculta, Hawthornder Foundation, PEN Chiapas Pluricultural y el Centro Cultural Carlos Jurado.

“Promovamos la cooperación intelectual y la tolerancia mutua entre escritores, defendiendo la libertad de expresión y protegiendo los derechos de los creadores, especialmente frente a la censura y la persecución”, manifestó Carles Torner del grupo PEN International.