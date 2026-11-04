Presentan el Observatorio de Sentencias

Con el propósito de acercar la impartición de justicia a la ciudadanía y fortalecer la transparencia de la función jurisdiccional, el Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas, que encabeza el magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, realizó la presentación del Observatorio de Sentencias del Tribunal Superior de Justicia, ante representantes de organizaciones civiles, colectivas, instituciones académicas, así como barras y colegios de profesionales del Derecho, en la sede judicial Tuxtla.

Importancia

Durante este encuentro, Moreno Guillén destacó que el Observatorio representa una herramienta de consulta pública muy importante para la ciudadanía y colectivas, al facilitar el conocimiento de las resoluciones judiciales y permitir que se transparente el quehacer diario de esta institución.

Asimismo, subrayó que esta iniciativa es un avance en el uso de las tecnologías de información y que responde a una justicia humanista, con la que se puede conocer cómo se aplican los criterios jurídicos para garantizar los derechos humanos, fortaleciendo la confianza en las y los juzgadores.

Por su parte, la consejera de la Judicatura, María Magdalena Vila Domínguez, explicó que el portal del Observatorio de Sentencias es un espacio para conocer cómo las decisiones judiciales incorporan distintas perspectivas de interseccionalidad y herramientas jurídicas que benefician a las personas, ya que detrás de cada sentencia hay una historia humana y familias que necesitan resolver un conflicto; niñas, niños y adolescentes cuyos derechos deben ser escuchados y garantizados.

Participantes

En su intervención, el juez especializado en Materia Burocrática y enlace del Comité del Observatorio de Sentencias, Gabriel Camacho Chandoquí, destacó la participación de personas juzgadoras expertas en diversas materias dentro de este Comité, cuyo trabajo coordinado contribuye al análisis de las resoluciones desde distintas perspectivas y a visibilizar la labor jurisdiccional en beneficio de los diversos sectores de la sociedad.

Finalmente, la representante de los pueblos originarios y jefa del Departamento de los Juzgados de Paz y Conciliación Indígena, Anita Pérez Cruz, así como la presidenta de la Colectiva 50+1 Juvenil, Pilar Zenteno Maza, coincidieron en la relevancia de que las instituciones judiciales generen mecanismos de acceso a la información que resulten incluyentes y sobre todo respetuosas de las diversidades, puesto que la justicia debe escuchar a todas las voces.