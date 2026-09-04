Presentan el Octavo Festival Coyatoc

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turísticos (Canaco Servytur) presentó oficialmente el Octavo Festival Coyatoc, considerado la “Fiesta Zoque de Chiapas”, en una conferencia de prensa encabezada por el comisionado del festival, Rafael Sánchez Zebadúa, acompañado de funcionarios municipales, estatales y patrocinadores.

El evento se llevará a cabo el tres y cuatro de octubre, en un horario de nueve de la mañana a ocho de la noche, en la Calzada de las Personas Ilustres de Tuxtla Gutiérrez.

En esta edición, bajo el lema “Los rostros de nuestra identidad”, se rendirá homenaje a la diversidad cultural de los pueblos zoques, entre ellos Copainalá, San Fernando, Ocozocoautla, Chapultenango, Coapilla, Tecpatán, Cintalapa, Osumacinta, Berriozábal, Jiquipilas y la capital anfitriona.

Expectativas

De acuerdo con los organizadores, se espera superar los 270 expositores y los 30 mil visitantes que congregó la edición de 2025, cuando la derrama económica directa e indirecta alcanzó los ocho millones de pesos. Este año, la meta es rebasar esa cifra, consolidando a Coyatoc como uno de los festivales más importantes del sur-sureste del país.

El programa incluye más de 70 actividades culturales, entre las que destacan la Segunda Gran Carrera Coyatocmó cinco km y el Quinto Concurso de Cocina “Cocinando en Koyatoc 2026”, que buscan involucrar a la ciudadanía en la vivencia de las tradiciones zoques.

“En 2019, Coyatoc nació como un sueño: reunir en un mismo espacio la riqueza comercial, cultural, turística, artesanal y gastronómica de nuestra gran región Zoque. Hoy, en la octava edición, podemos decir con orgullo que se ha convertido en una tradición, en un punto de encuentro y en una celebración de nuestra identidad”, expresó Sánchez Zebadúa.

Agradecimientos

Agradeció a autoridades, comunidades portadoras de tradición, artesanos, productores, cocineras, artistas y expositores, así como a los medios de comunicación por su papel para difundir la fiesta.

Subrayó que detrás de cada pieza, platillo y expresión artística hay una familia, un oficio y esperanza, por lo que visitar Koyatoc significa apoyar directamente a la economía local y preservar el legado cultural.

“Coyatoc es mucho más que un festival: es memoria, identidad y orgullo. Es la historia de nuestros pueblos contada a través de sus danzas, sus máscaras, sus artesanías y sus sabores”.

Los interesados en participar como expositores o conocer más detalles del festival pueden acudir a las oficinas de Canaco Tuxtla o comunicarse a los teléfonos habilitados para tal fin, que están en las páginas oficiales.