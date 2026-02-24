Presentan el programa de restauración de microcuencas

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la reunión de presentación del Programa de Restauración y Saneamiento de Microcuencas de la Nueva ERA, una estrategia que contempla una inversión de 200 millones de pesos. Asimismo, supervisó la producción de plantas destinadas a la reforestación en el Vivero La Primavera, ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.

En ese marco, el mandatario resaltó que el programa prioriza la restauración de suelos y la recuperación de microcuencas prioritarias, la reforestación con especies nativas de clima cálido, la apertura de brechas cortafuego y la implementación de acciones comunitarias para disminuir riesgos ambientales, además de fortalecer la resiliencia de las comunidades.

Reforestación

Se informó que Chiapas producirá más de un millón de plantas forestales y que, con la rehabilitación de viveros, se alcanzará una capacidad superior a cinco millones, lo que permitirá consolidar una política permanente de reforestación. “Prevenir es gobernar con responsabilidad y restaurar es un acto de justicia ambiental”, enfatizó.

Más tarde, Eduardo Ramírez inauguró la reconstrucción del camino Soyaló-Francisco Sarabia-Chicoasén, obra que representó una inversión superior a 47 millones de pesos y que beneficiará a más de 14 mil personas. Destacó que esta infraestructura fortalecerá la seguridad vial, la movilidad social y comercial, así como la conectividad entre los municipios de la región.

Mensaje

“Somos un gobierno que trabaja todos los días para sacar adelante a Chiapas, con el único propósito de que todas y todos vivamos en paz y tengamos mejores condiciones de vida. Nuestro mayor deseo es que en el estado podamos contar con carreteras vivas, seguras y que faciliten la conectividad entre todos los pueblos hermanos”, expresó.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, explicó que los trabajos avanzan a partir del kilómetro 4.5 en Soyaló, con una intervención total de ocho kilómetros en tramos aislados. Indicó que esta vía es una de las principales rutas de comunicación de la zona y subrayó que la obra responde a un compromiso cumplido por el Gobierno de la Nueva ERA.

Respaldo

Por su parte, los presidentes municipales de Chicoasén, Bersaín Gutiérrez González, y de Soyaló, Nadelín Francisco Pérez Pérez, señalaron que desde su construcción el camino no había recibido mantenimiento adecuado, por lo que reconocieron el respaldo del gobernador al atender una demanda histórica que generará beneficios directos para las comunidades.

Estuvieron presentes las secretarias de Medio Ambiente e Historia Natural, Obdulia Magdalena Torres Abarca; y Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto; el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Jorge Constantino Kanter; el director de Restauración y Manejo de Microcuencas, Inés Arredondo Hernández; el alcalde de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román; y el agente municipal del Ejido Francisco Sarabia, Guadalupe Sánchez Hernández; entre otros.