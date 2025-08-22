Presentan el proyecto audiovisual “Cocolín”

“Cocolín” es un proyecto educativo y cultural que combina animación, música y tecnología para transformar la imaginación en conocimiento. Los creadores buscan a un niño que preste su voz al personaje principal del contenido creado para plataformas digitales, cuyo plan es que se convierta en una película en el futuro.

Miguel Flatow, creador de este personaje, comentó que es un proyecto de animación, si bien no tiene un enfoque totalmente didáctico, sí muestra y promueve la cultura y los valores sociales, la convivencia con la comunidad, con los animales, con la naturaleza.

Manifestó que analizaron el contenido que se genera para niños y vieron que las infancias en México consumen videos que muestran otras culturas, con enfoques de otros países, hay poco contenido arraigado a México y sobre todo a Chiapas.

Dentro de mes y medio lanzarán otro casting para elegir a una niña que le dé voz al personaje de la mejor amiga de Cocolín. Además, lanzarán álbumes para plataformas de música con músicos chiapanecos.

Casting

El creador presentó la convocatoria para elegir la voz oficial de Cocolín; buscan a un niño chiapaneco que se convierta en el protagonista. Podrán participar niños de entre seis y 12 años, tener gusto por cantar, leer en voz alta o actuar.

El registro es gratuito en el lugar de la convocatoria, el 27 de agosto en el Teatro de la Ciudad de Villaflores, de 11 a 16 horas, y el 29 de agosto en el Museo de la Niñez en Tuxtla Gutiérrez, en el mismo horario. Se requiere la firma de consentimiento de madre, padre o tutor.

El seleccionado tendrá el reconocimiento como la voz oficial de “Cocolín” en todo México y América Latina, además de la oportunidad de crecer con el proyecto y participar en nuevas producciones.

El elegido no será grabado en su imagen, solo la voz, que clonarán con inteligencia artificial según se requiera. También recibirá 20 mil pesos como premio.