Presentan el Sistema de Estadísticas de las Elecciones

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), presentaron en la Biblioteca Central Universitaria el Sistema de Consultas de las Estadísticas de las Elecciones y Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024.

Dicho ejercicio muestra datos de participación y abstencionismo en las elecciones federales de 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024, tomando como base la cartografía electoral vigente desde mayo de 2023.

En su intervención, la encargada del Despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Chiapas, Flor Pérez Chávez, aseguró que la importancia de esta actividad radica en conocer la historia político-electoral del país.

INE

Por otro lado, agradeció a la Benemérita Unach por brindar sus espacios para que el INE pueda dar a conocer la estadística electoral, reconociendo que las universidades son los centros del conocimiento más importantes, a la par de ser semilleros que transforman las conciencias de la ciudadanía.

En ese sentido, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unach, Jorge Pascasio Bringas, mencionó que una de las funciones de la máxima casa de estudios del estado es la vinculación social y aseguró que en ella la sociedad siempre tendrá una aliada.

Durante el acto protocolario acompañaron; el secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Juan Vega Santiago y el director Ejecutivo de Organización Electoral del IEPC del estado de Chiapas, Saúl Maldonado Roque.