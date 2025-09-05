Presentan empresa de consultoría Intelecta

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) presentó Intelecta, la consultoría universitaria que busca transformar el conocimiento en soluciones estratégicas al servicio del desarrollo económico, social y ambiental de nuestro estado, el país y Latinoamérica.

Bajo esta premisa se pone al servicio de las empresas, instituciones y la sociedad; la investigación científica, la innovación tecnológica y la experiencia profesional de sus colaboradores.

Durante la introducción de esta primera empresa universitaria, derivada de Marca Unach, el rector Oswaldo Chacón Rojas afirmó que a través de ella se potencializarán las áreas de oportunidad de la universidad y su capital humano, que es su principal riqueza.

Destacando en este sentido el trabajo que realizan los investigadores, las investigadoras, las unidades académicas, los centros de investigación y la innovación que viene desarrollando la comunidad estudiantil de la institución.

Ante los presentes en el Aula Polifuncional de la Facultad de Arquitectura, señaló que este es un relanzamiento de la versión empresarial de la universidad, que, desde el aspecto de la responsabilidad social de la institución, constituye un eje transversal de toda la Unach.

Intelecta, una oportunidad de vinculación

Al respecto, el secretario de Economía y el Trabajo, Luis Pedrero González, expuso que Intelecta es la vinculación perfecta entre los jóvenes, con un entorno económico real, que debe ser aprovechado por los empresarios, dado los alcances que, a través del trabajo diario, tendrán tanto estudiantes como docentes e investigadores de la Máxima Casa de Estudios de Chiapas.

Finalmente, la titular de Marca Unach, Susana Sosa Silva, agradeció a la comunidad académica de la universidad, que siempre suma y redobla esfuerzos dentro de la institución para generar esta vinculación con los sectores productivo y social en beneficio del desarrollo de Chiapas.