Oaxaca será el primer estado invitado a la Fiesta Chiapas El Mequé como parte del intercambio cultural entre ambas entidades, que dará continuidad a la participación de Chiapas en la Guelaguetza 2026.

Desde la ciudad de Oaxaca de Juárez se dio a conocer la programación de esta celebración, cuya agenda cultural inició con las pasarelas Chiapas Fashion K’uul y continuará este fin de semana, del 20 al 22 de noviembre, con el Festival de los Fermentos a los Destilados, en Comitán de Domínguez.

Cronograma

El 27 de noviembre tendrá lugar la inauguración en el recinto ferial, el Desfile de las Culturas y el inicio del espectáculo El Mequé, que se desarrollará del 27 al 29 de noviembre en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. La Fiesta Chiapas permanecerá hasta el 13 de diciembre con conciertos, gastronomía, artesanías y expresiones culturales de las distintas regiones del estado.

Como parte de este intercambio, un convite oaxaqueño participará en el Desfile de las Culturas y la Guelaguetza llegará al Foro Chiapas el 2 de diciembre. Asimismo, Oaxaca contará con espacios para exhibir y comercializar sus artesanías dentro del recinto ferial.

En la rueda de prensa participaron el secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo; el presidente del Patronato de la Fiesta Chiapas, El Mequé, Gerardo Toledo; el secretario del Campo de Chiapas, Marco Antonio Barba Arrocha; la subsecretaria de Turismo de Oaxaca, Mariel López Villatoro; el presidente municipal de Santa María Colotepec, Román Valencia Ramos; y el presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Miguel Ángel Olvera Jiménez.