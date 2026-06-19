Presentan en Yajalón “No fuimos héroes”

El libro “No fuimos héroes”, del autor Julio César López Arévalo, fue presentado en la Sala de presidentes del Ayuntamiento de Yajalón.

Al acto asistieron autoridades locales, invitados especiales y alumnos de diferentes escuelas que acompañaron al autor en este importante encuentro con la literatura.

La obra del escritor chiapaneco abre un espacio de reflexión y memoria, fortaleciendo la cultura y el amor por las letras en el municipio.

Continuación

Es el tercer libro del periodista y escritor, la producción editorial viene a ser la continuación de “La revolución imposible”, que relata sobre el surgimiento del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

“En su nuevo libro destaca la indomable necesidad de alumbrar a los osados insurrectos -a pequeña y gran escala- cuya existencia ha sido negada y desvirtuada por los gobiernos en turno”, indica.