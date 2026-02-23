Presentan “Encuentro de nuestros tiempos” de Tomás Pérez

Tomás Pérez Gómez, originario de San Juan Cancuc, hablante de la lengua tseltal y tsotsil, presenta en los espacios del Centro Cultural Carlos Jurado su primera exposición fotográfica: “Encuentro de nuestros tiempos”.

La muestra fue inaugurada este fin de semana en el marco del 2° Encuentro de Escritores en Lenguas Originarias “Una visión sociocultural desde los pueblos indígenas” organizada por la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el Celali, el Centro Cultural Carlos Jurado y la organización Abriendo Caminos José Antonio Reyes Matamoros.

Es la primera galería fotográfica que presenta el joven originario del paraje Xanab, San Juan Cancuc. “Este logro es un ejemplo inspirador de perseverancia y dedicación”.

En su participación Tomás Pérez dijo que tiene cuatro años haciendo fotografía, sus amigos lo motivaron a imprimir sus obras para su primera exposición.

Influencias

“Cuesta mucho un equipo, una cámara, no es fácil obtenerla. Entonces tuve la oportunidad de conseguir una, de segunda mano. Y es la que uso ahora”, comentó a los presentes. Además, se dijo admirador del trabajo del fotógrafo profesional Rodrigo Pardo, eso lo motivó a dedicarse a la fotografía.

Tomás Pérez labora en el Celali donde se desempeña como promotor cultural. Actualmente forma parte de la Organización Abriendo Caminos José Antonio Reyes Matamoros.

El joven maya-tseltal presenta cinco fotografías en las que muestra la cotidianidad, festividades y contextos contemporáneos de las comunidades.

A la par de esta muestra también expone el fotógrafo Marco Girón, originario de Tenejapa denominada “una visión sociocultural desde los pueblos originarios”. Ambas exposiciones estarán por espacio de un mes.