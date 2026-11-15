Presentan evaluación de 79 microcuencas de Chiapas

Walter López Báez, director de Coordinación y Vinculación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) en Chiapas, comentó que recientemente se realizó la presentación de la Aplicación Computarizada para los Usuarios del Agua en Cuencas (Acuac) que abarca las 757 cuencas del país.

Explicó que se trata de una herramienta desarrollada por el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Relación Agua, Suelo, Planta, Atmósfera (Cenid-Raspa) del Instituto. Asimismo, presentó “Acuachis”, una versión especializada y diseñada específicamente para las microcuencas del territorio chiapaneco.

Evaluación de resultados

Dijo que durante la Primera Reunión Ordinaria del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Chiapas (Ceieg), que agrupa a diversos sectores del estado, se presentaron estas plataformas y los resultados de evaluación de 79 microcuencas chiapanecas.

Esto permite consultar información detallada sobre aspectos geomorfológicos, hidroclimáticos y de uso de suelo, además de diagnosticar el grado de deterioro de la funcionalidad hidrológica en cada zona.

Objetivo del evento

El evento se llevó a cabo el 10 de noviembre en las instalaciones del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, A.C. (IAP), en Tuxtla Gutiérrez, y estuvo dirigido a los titulares de las dependencias y organismos públicos que integran dicho comité.

Dijo que, José Antonio Zenteno Santiago, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y suplente del presidente del Ceieg Chiapas, reconoció las aportaciones científicas y de información del Inifap para la gestión hídrica del estado.

En la reunión quedó abierta la invitación formal para que el Instituto presente el sistema “Acuac” en una próxima reunión de alcance nacional.