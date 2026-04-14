Presentan exposición “Danzar es Chiapas”

El fotógrafo Francisco Javier Pérez Zuñiga, conocido como Franz Perzu, presentó su exposición “Danzar es Chiapas”, actualmente ubicada en el centro cultural Carlos Jurado, en San Cristóbal de Las Casas, y la cual se compone de distintas fotografías que pretenden ser un homenaje al estado.

Las piezas, entre las cuales, hay algunas galardonadas a nivel nacional, captan siete festividades de Chiapas, como el Carnaval Zoque de Tuxtla y de Coita, la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, el carnaval de Tenejapa y de San Juan Chamula.

Durante la presentación, el también licenciado en administración turística indicó que empezó a fotografiar las festividades cuando un amigo, que había hecho una manta, lo invitó a salir como Chuntá. Fue durante el maquillaje que empezó a tomar fotos.

Recordó el momento dentro de una casa donde toda la familia se preparaba para salir. “yo doy el paso para salir de Chuntá, no sabía qué iba a pasar, y veo lleno de Chuntás, fue muy emotivo ver a toda la gente ahí”.

El acervo presentado es un trabajo de una década que el fotógrafo intenta aumentar año con año. Enfatizó la importancia del registro mencionando que incluso dentro de este tiempo, la vestimenta fotografiada en las festividades será distinta.