Presentan exposición  Maruch Sántiz

La artista y fotógrafa Maruch Sántiz Gómez presenta en los espacios del Centro Cultural Carlos Jurado su exposición fotográfica “Cosmovisión cotidiana: objetos y saberes en imagen”.

Maruch es una de las creadoras más importantes del estado por su extraordinaria trayectoria y su valiosa contribución al arte contemporáneo.

En el acto de inauguración realizado este fin de semana, Angélica Altuzar Constantino, titular del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), reconoció la impecable trayectoria de la artista y la profundidad de su mirada.

La muestra está integrada por 35 imágenes que capturan el alma y el simbolismo de los objetos cotidianos, transformándolos en territorio, espiritualidad y nostalgia. “Cada objeto cuenta una historia, cada gesto guarda un saber, cada imagen revela un mundo”.

Maruch Sántiz Gómez es una artista tsotsil que se presenta a sí misma como fotógrafa-escritora, una de las artistas de mayor repercusión internacional. La exposición permanecerá abierta durante un mes en el Centro Cultural Carlos Jurado, ubicado en SCLC. Te invitamos a descubrir las historias que se tejen a través de esta mirada única del mundo.