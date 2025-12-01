Presentan Gaceta Civitas en Ciencias Políticas

La licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública presentó el primer número de la Gaceta Civitas, un espacio editorial para la difusión y divulgación del quehacer universitario, surgido del esfuerzo colectivo de los docentes que integran el Comité de Acción Tutorial, destacó la directora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales (FCAyTD), Elizabeth Céspedes Ochoa.

El número inaugural fue presentado por el docente y coordinador general de esta publicación universitaria, Juan Pablo Zárate Izquierdo, quien agradeció el apoyo brindado por la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) para la edición digital.

Un espacio de expresión

Asimismo, reconoció la participación de la comunidad universitaria de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por hacer suya la iniciativa de contar con un espacio de expresión para docentes, estudiantes, egresados y personal administrativo, en el que se refleja la vida académica del programa educativo y se fortalece la identidad e imagen institucional.

La directora de la FCAyTD destacó el trabajo colegiado realizado por el Comité de Acción Tutorial, respaldado por el Comité Editorial de la unidad académica, y consideró que la Gaceta Civitas —cuyo nombre en latín significa “ciudadanía”— representa un parteaguas en la producción editorial de la Facultad, que este año incluyó cinco libros y para 2026 contempla tres obras más. Por ello, exhortó al resto de los programas educativos a desarrollar proyectos similares.

Reflejo del crecimiento

Por su parte, el coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Jorge Luis Moreno Muñoz, señaló que esta gaceta es reflejo del crecimiento y consolidación del programa educativo, resultado del trabajo colaborativo de su comunidad.

El primer número de la gaceta digital Civitas, que tendrá una periodicidad semestral, incluye artículos de docentes sobre la Ciencia Política y su relevancia en distintos ámbitos sociales, colaboraciones de estudiantes y un resumen de las actividades más destacadas desarrolladas en la licenciatura.