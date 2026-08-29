Presentan IA que detecta enfermedades en minutos

Enrique Ramón Ángeles Anguiano, investigador de la FES Cuautitlán-UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III, presentó los alcances de la inteligencia artificial aplicada a la química farmacéutica, demostró cómo una plataforma puede calcular posologías y detectar compuestos cancerígenos en menos de un minuto.

Durante la conferencia “La revolución de la inteligencia artificial en las ciencias químicas”, el especialista mostró un video donde se observa la interacción de compuestos diseñados en la UNAM, con proteínas involucradas en procesos cardiacos y cerebrales.

Herramienta

La herramienta, desarrollada con una empresa de innovación tecnológica, permite a los médicos ingresar condiciones específicas del paciente, como diabetes, insuficiencia renal o incluso su origen étnico, para obtener reportes inmediatos de toxicidad, metabolismo e interacciones farmacológicas como la aspirina o la morfina.

“No es el punto de llegada, es el punto de partida”, enfatizó Anguiano, precisó que el sistema está auditado por médicos internistas y ofrece bases matemáticas sólidas, sin sustituir el juicio clínico, sino agilizando la toma de decisiones.

En el ámbito oncológico, la UNAM ha diseñado y sintetizado cerca de 200 compuestos enfocados en el cáncer cerebral, en colaboración con el Centro de Ingeniería de Cinética.

Los ensayos enviados al Instituto Nacional de Cardiología confirmaron su actividad positiva.

Software

Además, el software incluye un módulo especializado para evaluar nitrosaminas, sustancias cancerígenas presentes en muchos medicamentos, revisando desde las materias primas hasta el almacenamiento, y cumpliendo con normativas de México, la FDA estadounidense y la Unión Europea.