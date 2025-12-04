Presentan iniciativa para regular rentas

La diputada Andrea Negrón presentó recientemente una iniciativa que busca modificar el Código Civil y garantizar la seguridad jurídica, tanto para inquilinos como para propietarios.

Con el objetivo de establecer reglas claras y proteger a miles de chiapanecos que rentan viviendas, locales comerciales o espacios de trabajo, la diputada expuso que es necesario obligar a los arrendadores a entregar un recibo por cada pago mensual de renta.

La propuesta, que busca agregar el artículo 2403 Bis al Código Civil de Chiapas, responde a la alta informalidad que caracteriza al mercado de arrendamiento, donde gran parte de los acuerdos se realizan de palabra, sin contrato ni comprobantes, dejando a ambas partes en un vacío legal.

“Hoy en día, miles de personas rentan inmuebles sin contratos formales, sin recibos y sin un respaldo legal. Esto provoca abusos, cobros injustificados, problemas para comprobar pagos e incluso desalojos sin claridad”, explicó la legisladora durante la presentación de la iniciativa.

La iniciativa establece una regla sencilla pero fundamental: el arrendador deberá entregar un recibo por cada mes de renta pagado. Se busca dar certeza jurídica a quienes pagan puntualmente su renta, evitar abusos, fraudes o cobros indebidos por parte de arrendadores, fomentar relaciones claras y justas entre propietarios e inquilinos y con ello reducir conflictos y juicios innecesarios derivados de la falta de pruebas.

“Lo que queremos es que la gente viva con tranquilidad y que las reglas sean claras. Si se paga, debe haber comprobante. Y si no hay recibos, la ley debe proteger al ciudadano”, subrayó la diputada.

A discusión

La iniciativa fue turnada a las comisiones legislativas correspondientes para su análisis y discusión. De ser aprobada, Chiapas contaría con un instrumento legal que podría transformar la dinámica del mercado de rentas, reduciendo la informalidad y previniendo conflictos jurídicos.