Presentan la historia detrás de la máscara

La resiliencia, el dolor, el amor y el esfuerzo que existen detrás de una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre mexicana fueron el eje de la presentación del libro “El último demonio”, realizada durante la XIII Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Ante una afición entusiasta y ávida por conocer al hombre detrás del personaje, Blue Demon Jr. y el escritor Óscar Fernández, compartieron detalles de esta obra, que abre las páginas más íntimas de la vida del heredero de una de las leyendas más grandes de la lucha libre en México y el mundo.

El luchador relató que, en un principio, se resistía a revivir algunos pasajes de su historia, pues significaban recordar momentos que prefería dejar atrás.

Fuente de inspiración

Sin embargo, después de conversar con Óscar Fernández, comprendió que su experiencia podía servir no como un ejemplo, sino como una fuente de inspiración para otras personas.

Al hablar de su infancia recordó las estancias dentro de una caja que su madre utilizaba para evitar que escapara de casa durante las noches, en aquel espacio encontró también un lugar para hacer volar su imaginación, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles siempre existe un espacio para la esperanza.

Durante la presentación, explicó que uno de los propósitos del libro es mostrar el esfuerzo que existe detrás de la máscara: las decisiones, el trabajo y la disciplina necesarios para llegar, mantenerse y forjar una trayectoria.

Sensibilidad literaria

Por su parte, Óscar Fernández describió que, durante las conversaciones para escribir “El último demonio”, tuvo la oportunidad de conocer al niño y al hombre que enfrentaba emociones, recuerdos y experiencias que pocas veces había expresado, por ello, buscó narrar esta historia con sensibilidad literaria, privilegiando el respeto hacia la persona y su trayectoria.

El rector Oswaldo Chacón Rojas destacó que el libro invita no solo a observar la portada de una obra, sino también a conocer su contenido, del mismo modo que es necesario mirar más allá de las apariencias para comprender el interior de las personas.

Señaló que “todos enfrentamos problemas, inseguridades y experiencias de las que podemos resurgir para convertirnos en mejores personas y personajes capaces de inspirar a los demás”.

En la presentación también participaron la titular de la Siresu, Mónica Guillén Sánchez, y el periodista César Cancino, quienes contribuyeron a mostrar una faceta distinta del luchador, desde sus inseguridades, pero también su valentía; sus miedos y el coraje para enfrentarlos y, sobre todo, la determinación para salir adelante ante los retos que la vida le ha presentado.