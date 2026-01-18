Presentan la novela No creas una palabra

El Archivo municipal de San Cristóbal fue el recinto de la presentación de la novela “No creas una palabra” de la escritora Bego Arretxe, licenciada en filosofía que trabajó por un tiempo en el Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas.

La Barcelona de los 90s

A la presentación asistieron los académicos y defensores de derechos humanos Luz Helena Horita y Pedro Faro Navarro, quien mencionó que en la novela está claramente representada la efervescencia política de los años 90s en Barcelona, España.

Faro Navarro indicó que la novela represente la memoria de los “de abajo”, mostrando una ciudad alejada de la postal turística que es la que se vende al mundo.

Por su parte, Luz Helena Horita celebró la lectura fluida que permite la novela, pese a contener más de 300 páginas divididas en 21 capítulos.

Bego Arretxe, estuvo en la presentación a través de videoconferencia, recordó que la escritura siempre fue una inquietud nacida del amor por la lectura, un hábito impulsado por su madre.

Esta inquietud la reforzó en San Cristóbal, en donde realizó un diplomado de escritura, por el cual agradeció a sus maestros y compañeras.

Cómo nació la idea

La escritora dijo que la novela nació de una conversación con un compañero quien le mencionaba la importancia de rescatar la memoria de la guerra civil española.

Sin embargo, Bego Arretxe pensaba que había épocas que aún no se estaban rescatando, como los años 80s y 90s en España, que se caracterizaron por buscar una libertad en contraste a los años de las dictadura.

Mencionó que en esas épocas se vivieron movimiento políticos importantes, pero también un fuerte problema de adicción a la heroína, elementos que fueron borrados cuando se realizó la Copa Mundial de Futbol de 1992 en España.

Además del elemento histórico, la novela es rica en referencias musicales, a tal grado que se realizó una playlist en Spotify llamada “La banda sonora de no creas una palabra”. Esto porque después de la dictadura, no solo llegó nueva música a España, sino porque la misma población decidió hacer su propia música.