Presentan la realización del Rally Maya México 2026

El secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, presentó la realización del Rally Maya México 2026 en Chiapas, una competencia automovilística de carácter internacional, cuyo arranque se llevará a cabo el 1º de marzo en la ciudad de Palenque.

Se trata de una competencia de regularidad que reúne autos clásicos y combina el deporte automovilístico con actividades culturales y sociales. Del 27 de febrero al 7 de marzo, el Rally Maya México 2026 recorrerá más de mil 400 kilómetros a través de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con la participación de representantes de diferentes países.

Doble propósito

Durante su intervención, el titular de Turismo destacó que este evento permitirá atraer tanto a aficionados al automovilismo como a visitantes y familias interesadas en conocer la riqueza natural e histórica de Chiapas. Asimismo, señaló que el Rally Maya México cumple un doble propósito: generar derrama económica y consolidarse como una plataforma de promoción turística para el estado.

Subrayó que la realización de este tipo de eventos responde a la visión impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, orientada a posicionar a Chiapas en el mapa de los principales destinos turísticos de México.

Conferencia

En la conferencia con medios de comunicación también estuvieron presentes Bárbara Altúzar, directora general del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte); Rodrigo Villanueva, presidente del Rally Maya México; Augusto Brogno, director operativo del Rally Maya México; Víctor Bermúdez Hernández, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) y Javier Domínguez, subsecretario de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo.