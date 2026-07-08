Presentan Ley de Turismo de Chiapas

La diputada local y presidenta de la Comisión de Turismo, Erika Paola Mendoza Saldaña, presentó en San Cristóbal de Las Casas las reformas aprobadas a la Ley de Turismo del Estado de Chiapas.

Al encuentro realizado en el edificio del Archivo Municipal asistieron las y los agremiados de la Asociación Mexicana de Hoteles de San Cristóbal A.C., así como representantes del sector turístico y ciudadanía interesada.

Durante este diálogo, la legisladora compartió los principales alcances de este nuevo marco normativo, “el cual representa un avance significativo para fortalecer la actividad turística, brindar mayor certeza al sector e impulsar un desarrollo más competitivo, ordenado y sostenible en nuestro estado”, informó.

“Seguiremos trabajando de la mano con las y los prestadores de servicios turísticos para consolidar un turismo que genere más oportunidades, bienestar y prosperidad para Chiapas”, precisó en un comunicado.

Al respecto, Verónica Alcántara informó que la presentación “fue un espacio importante para conocer los alcances de esta nueva legislación y fortalecer el trabajo conjunto entre autoridades y quienes formamos parte del sector turístico”.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando un turismo responsable, competitivo y sostenible que contribuya al desarrollo de nuestro municipio y de todo Chiapas”, agregó.