Presentan libro de los DD.HH. en lengua

El especialista en derechos humanos, Eliseo Muñoz Mena, presentará este 24 de marzo su libro “Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías”, en San Pedro Pedernal, Huixtán, obra que ha sido traducida al tsotsil y tseltal.

En los comentarios estarán: Patricia López Gómez y Juan Gerardo Calvo López. Esta actividad se realiza en coordinación con Jovenarte Asociación Civil.

En conferencia de prensa, el autor del libro informó que el acto se realizará en los espacios del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), en San Pedro Pedernal, Huixtán.

El también catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Eliseo Muñoz Mena, mencionó que la obra es un esfuerzo por fortalecer el acceso a la información en lenguas indígenas.

El autor aborda los fundamentos básicos de cómo funcionan y se protegen los derechos humanos en México, proporcionando una guía accesible para quienes buscan comprender y ejercer estos derechos.

Contenido

El libro “Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías”, recoge prácticamente todo el contenido del artículo primero Constitucional a partir de la reforma del 10 junio del año 2011 en materia de derechos humanos.

Los organizadores de esta actividad destacaron la importancia de que ahora el libro sea presentado en las comunidades indígenas de los altos de Chiapas.