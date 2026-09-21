Presentan libro “Derecho amatenanguero”

Más allá del famoso barro modelado por sus artesanas, Amatenango del Valle tiene un complejo sistema de justicia propia que desafía al derecho estatal; así lo detalló el doctor José Rubén Orantes García en la presentación del libro “Derecho amatenanguero: más allá de las ollas y las palomas de barro”, que presentó en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur-UNAM).

Orantes García explora la resolución de litigios y las dinámicas de género en esta comunidad tseltal.

Durante la sesión, los especialistas Edgar y Rolando Santis comentaron los aportes teóricos y etnográficos de la obra. Ambos coincidieron en que la investigación profundiza en la articulación entre el derecho consuetudinario indígena y el derecho positivo mexicano.

Este fenómeno híbrido visibiliza la búsqueda de justicia por parte de las mujeres tseltales ante problemáticas familiares, de propiedad y de orden doméstico.

Uno de los aportes centrales del estudio radica en el concepto de ajualil o ajt’eletik, definido como el sistema de servicio comunitario que articula a las autoridades tradicionales, religiosas y municipales.

Según expuso Orantes García, esta estructura configura una propuesta contracultural que delimita el alcance del derecho estatal.

Asimismo, el autor destacó la función de la asamblea comunitaria como el órgano supremo para la solución de litigios.

En cuanto al funcionamiento institucional, la obra demuestra que el Juzgado de Paz y Conciliación Indígena elabora actas y acuerdos, mientras los juzgados tradicionales dirimen los diferendos comunitarios.

Finalmente, el autor abordó las transformaciones locales recientes, entre las que sobresale la integración de sectores protestantes en los cargos de autoridad tradicional.