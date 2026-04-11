Presentan libro “El arte de escribir tsotsil” en SCLC

Pese a que el tsotsil y en general la mayor parte de las lenguas originarias, se han empezado a escribir desde hace más de 20 años, los estudios sobre el mismo se han enfocado en cuestiones gramaticales o lingüísticas, no tanto ortográficas, lo que obstaculiza llegar a una forma consensuada de escritura, así lo expuso Reynaldo Vázquez en la presentación de su libro “El arte de escribir tsotsil”.

El también traductor e investigador originario de Zinacantán, recordó que desde el 2000, cuando empezó a enseñar tsotsil, no se contaba con material de enseñanza, pese a la gran demanda por aprender esta lengua como segundo idioma.

Inconsistencias

Ante esta problemática empezó a interesarse en la creación de un material pedagógico, en el que recuperaría su experiencia como profesor. En ese sentido, indicó que ha observado inconsistencias en las distintas formas de escribir el tsotsil, por lo que, considera, se deben establecer criterios para lograr una manera más consensuada de escritura.

El libro, parte de la producción editorial del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) 2025, se enfoca en la parte ortográfica del tsotsil y está dirigido tanto a hablantes como a aquellas personas interesadas en introducirse a la lengua.

Aprendizaje

El autor enfatizó que aprender el tsotsil es sumamente práctico y sencillo siempre y cuando no se piense desde el español, ya que este tiene diferencias importantes, una de las cuáles es la conjugación de los verbos.

En español se cuenta con 17 tiempos verbales, mientras que en el tsotsil sólo existen dos formas, así lo plantea Reynaldo Vázquez en su libro. “Son las más básicas, abarcan el cómo se conjugan las acciones pasadas y las que se están haciendo”.