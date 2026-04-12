Presentan libro en la Facultad de Humanidades

En el auditorio Gil Tovilla de la Facultad de Humanidades VI, se llevó a cabo la presentación del libro Bellífica, del autor José Natarén Aquino, en un encuentro que reunió a estudiantes interesados en la poesía contemporánea.

Durante la actividad, el autor compartió con el público aspectos sobre la construcción de su obra, así como las motivaciones que dieron origen a este libro. En un ambiente participativo, las y los asistentes realizaron preguntas y expresaron sus inquietudes, generando un diálogo abierto en torno a los temas, el estilo y la propuesta literaria de Bellífica.

Obra

Por su parte, las presentadoras, Yadira Rojas y Sarelly Mendoza, destacaron que se trata de un libro completo y místico, subrayando la profundidad de sus textos y la manera en que la obra invita a una experiencia introspectiva y sensorial.

El evento se desarrolló en un entorno de cercanía y reflexión, permitiendo a la comunidad estudiantil acercarse al proceso creativo del autor y fortalecer su vínculo con la literatura.

Sarelly Mendoza mencionó que la obra invita a la poesía mística, con simbolismos e imágenes, “es poesía que trata de entender el caminar de las personas sobre la infinitud de la vida, es una lucha que se tiene con su creador”, expresó.