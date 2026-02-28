Presentan libro “Jubileo de Oro” en Tapachula

Se llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Negocios, la presentación del Libro “Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, Jubileo de Oro”, obra que reúne la historia, identidad y legado de la Unach.

La edición que está integrada por tres partes, contiene 18 capítulos, donde se aborda la historia y los actores principales de los procesos de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Al respecto, el secretario Académico de la Unach, Florentino Pérez Pérez, destacó que este libro contiene el relato de los cambios que ha tenido la Universidad a lo largo de 50 años de vida, que proyecta la visión de cada uno de los 17 autores que la integran.

Participantes

Hizo saber que para la realización de este libro se convocó a universitarios distinguidos que dan cuenta de los momentos fundamentales y de los procesos universitarios en las primeras 5 décadas de la institución.

Por su parte, el reconocido universitario Roberto Villers Aispuro, quien moderó esta presentación, subrayó la dedicación de quienes aportaron su tiempo y conocimientos para contar con lo que hoy es la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas.

El evento también contó con la participación de los coautores de la obra: Ángel René Estrada Arévalo, Hilario Laguna Caballero, Agustín López Cuevas, y como invitado especial, el director del Centro Universitario de San Marcos, Guatemala: Edgar de León Cáceres.