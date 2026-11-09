Presentan libro “La vigilia de la razón”

El libro “La vigilia de la razón… Por mis mis viejos senderos”, del historiador José Luis Uhlig Gómez, fue presentado en el espacio cultural Milpa Creativa, en San Cristóbal de Las Casas.

La obra aborda la genealogía, migraciones, religión, arqueología, música y la historia del café en el norte de Chiapas (con énfasis en municipios como Yajalón, Tumbalá y Salto de Agua), precisó el autor.

Quienes comentaron la obra fueron la maestra María Emilia Ochoa Setzer y el investigador Jorge Alberto López Arévalo.

“El libro constituye un valioso ejercicio de reconstrucción histórica y memoria familiar que, mediante una minuciosa investigación documental, recorre más de cuatro siglos de acontecimientos y trayectorias familiares entre Europa, Guatemala y México, con especial atención a Chiapas”, afirma Jorge Alberto López Arévalo.

“Sus páginas nos acercan a la historia de las antiguas familias, las fincas cafetaleras, los procesos migratorios y el patrimonio cultural de nuestra región. Su principal virtud es trascender la memoria familiar para contribuir al conocimiento de la historia regional.

Fue un gusto compartir la presentación de este trabajo, que refleja la pasión de José Luis Uhlig Gómez por la historia y su compromiso con preservar la memoria de quienes nos antecedieron. Conocer nuestros viejos senderos también es una manera de comprender nuestras raíces y nuestra historia”, comentó López Arévalo.