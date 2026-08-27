Presentan libro “Paz y Guerra” durante la CIU

La construcción de la paz y la relación histórica entre Rusia y la Unión Europea fueron temas centrales durante la presentación del libro “Paz y Guerra”, del político, economista, abogado y ensayista español Enrique Barón Crespo, en el marco de la Convención Internacional Universitaria de la Universidad Autónoma de Chiapas (CIU Unach 2026).

El también canciller de la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y expresidente del Parlamento Europeo presentó su obra en las instalaciones de la Librería del Fondo de Cultura Económica José Emilio Pacheco, donde compartió con las y los asistentes diversos relatos sobre las etapas históricas de Rusia y su relación con la Unión Europea.

Durante la presentación, el rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, y el docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, Campus III, Jorge López Arévalo, destacaron la relevancia de conocer los acontecimientos que han marcado la historia de Rusia y su vínculo con Europa, así como la perspectiva del autor, basada en su experiencia dentro del Parlamento Europeo.

En el encuentro también se reflexionó sobre el papel de las instituciones educativas en la construcción de una cultura de paz, los participantes coincidieron en que formar a las nuevas generaciones con valores y principios es fundamental para contribuir a la preparación de futuros líderes comprometidos con sociedades más justas y pacíficas.

En la presentación que fue moderada por la coordinadora de Comunicación Social Universitaria, Ana Elisa García Aguilera, Barón Crespo explicó que “Paz y Guerra” es resultado de las experiencias, vivencias e investigación a partir de sus recorridos por Rusia y de su trayectoria en el ámbito político europeo.

“Construir la paz es labor de tejedores; requiere voluntad, habilidad y perseverancia”, expresó el autor, al señalar que, aunque las democracias enfrentan actualmente diversos desafíos, también han sido fundamentales para el desarrollo de sociedades exitosas y pueden servir como referente para fortalecer a las democracias emergentes.