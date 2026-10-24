Presentan libro sobre El Escudo de Chiapas

Ricardo Aguilar Gordillo, presentó su libro “El Escudo de Chiapas, Trayectoria de un movimiento social”, en el último día de actividades de la Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

En entrevista comentó que las y los chiapanecos tenemos ahora algo que contar, “ya tenemos algo que traducir, es una realidad que la gente opinó sobre un símbolo inamovible de muchos siglos”.

Voluntad contraria

Manifestó que tenemos hoy una narrativa distinta de cual se siente orgulloso, que este nuevo escudo de Chiapas expresa una voluntad contraria a lo que nos habían impuesto los españoles.

Hay muchas cosas que las y los chiapanecos deben ver, “que era lo que tenía, ahora que es lo que tiene y a dónde vamos, y eso me siento orgulloso de ser parte de este esfuerzo”.

Al escribir sobre estos cambios en el escudo estatal, dijo que los chiapanecos tenemos que preguntarnos qué cosas faltan por hacer, para hacer de un Chiapas posible, el que hemos soñado y del que todos debemos contribuir en esa nueva narrativa social y humanista que nos espera.

Nuevas generaciones

Destacó que los jóvenes son los que están llamados hacer esa piedra angular de la transformación, no debemos satanizarlos, pero tampoco debemos caer en este libertinaje que muchas veces las redes sociales conllevan.

“Los jóvenes están llamados a ser estas generaciones que deben contribuir con su conciencia a los que nos espera en México, con los nuevos modelos que vivimos actualmente”.

El libro recoge un ejercicio en el que la historia fue revisada con espíritu crítico, reconociendo que la identidad de Chiapas es el resultado de una riqueza cultural, histórica y humana que no puede comprender desde una sola mirada.